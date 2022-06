Selon l’AFMPS, plus d’un tiers des patients présentent une dépendance aux somnifères

Une enquête de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) menée entre février et mai 2020 auprès de 800 personnes sur la consommation de benzodiazépines et de médicaments apparentés utilisés dans le cadre des troubles du sommeil montre que la plupart des patients consomment ces médicaments pendant trop longtemps. Plus d’un patient sur trois montrerait en effet des signes de dépendance psychologique.