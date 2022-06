Le Parlement européen roule en voiture à hydrogène coréenne

Par ce choix, le parlement souhaite envoyer un signal de soutien fort à la filiale de l’hydrogène: "La transition vers un parc de véhicules à émissions nulles bat son plein et ne sera possible que grâce au déploiement de toutes les technologies sans émissions possibles. La technologie de l’hydrogène joue un rôle crucial à cet égard, c’est pourquoi le Parlement européen la soutient et l’utilise dès aujourd’hui dans les voitures particulières, et dès que possible également dans le transport de marchandises" détaille le service communication du Parlement.