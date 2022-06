Coup dur pour les fans de sauce piquante: la sauce Sriracha va bientôt disparaître des rayons

Et pour cause, les piments Jalapeño rouges sont en pénurie depuis le début de la pandémie de Covid et la situation s’est aggravée en raison de la sécheresse extrême, qui affecte leur qualité.

La société californienne Huy Fong, qui produit la sauce Sriracha, a confirmé que la situation était "hors de notre contrôle" et nuisait à la fabrication et à la vente de ce condiment aux piments, connu pour sa bouteille transparente, son bouchon vert et son logo en forme de coq.

"Malheureusement, nous pouvons confirmer qu’il y a une pénurie sans précédent de nos produits.Nous nous efforçons de résoudre ce problème causé par plusieurs éléments incontrôlables, notamment la mauvaise récolte de pimentsau printemps", a déclaré l’entreprise dans un communiqué, repris par CNN.

N’ayant pas les stocks nécessaires pour répondre à la demande, la société a déclaré qu’elle n’accepterait aucune nouvelle commande passée avant le 6 septembre prochain. "Nous espérons une saison d’automne fructueuse et remercions nos clients pour leur patience et leur soutien continu pendant cette période difficile", a ajouté Huy Fong.

Et aux États-Unis, les aficionados de cette sauce piquante ne prennent pas la nouvelle à la légère. Suite à l’annonce de la marque et à son retentissement sur internet, des consommateurs se sont rués dans les épiceries près de chez eux pour anticiper la pénurie.

De quoi nous rappeler les premiers jours de la pandémie et les rayons vidés de leur papier toilette et de leurs sachets de pâtes...