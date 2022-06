Madarest rappelle des raviolis au saumon «Penne napoli» de la marque Nonna Ida

De plus, l’étiquette ne mentionnait pas les allergènes suivants qui étaient présents dans le produit: crustacés, céleri, poissons, mollusques, sulfites, moutardes et soja. Les personnes allergiques à un ou plusieurs de ces allergènes doivent éviter de consommer les raviers et peuvent les rendre au point de vente où elles les ont achetés. La valeur de l’achat rendu leur sera remboursé. Le produit ne présente cependant aucun risque pour les personnes n’ayant aucune de ces allergies et elles peuvent le consommer sans danger.