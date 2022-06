Un vendeur de voitures d’occasion sur cinq n’inclut pas le Car-Pass

Tout cela s’ajoute aux données que Car-Pass fournit déjà sur les véhicules d’occasion. Outre l’historique du kilométrage, les consommateurs peuvent désormais savoir dans quelle mesure la voiture est respectueuse de l’environnement, en spécifiant la norme Euro et les émissions de CO2.

Un vendeur sur cinq n’inclut pas le document

Cette mise à jour donnera aux consommateurs une meilleure idée de la valeur d’un véhicule d’occasion et le secteur des véhicules d’occasion gagnera en transparence et en crédibilité, estime la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.Encore faut-il que le Car-Pass soit bien utilisé,… ce qui semble loin d’être le cas.Les chiffres les plus récents sur l’utilisation correcte du document laissent en effet à désirer. En 2021, l’Inspection économique a intensifié ses contrôles à la demande de la secrétaire d’État et a contrôlé 270 entreprises actives dans le secteur automobile. D’une part sur base des signalements de Car-Pass même et d’autre part par sondage. Les résultats ont montré que pas moins d’un commerçant sur cinq contrôlé n’avait pas inclus le certificat Car-Pass dans le contrat de vente du véhicule.

Selon Eva De Bleeker, l’extension de la réglementation Car-Pass peut, à terme, conduire à une application encore meilleure: "il est inacceptable de la part des concessionnaires automobiles de ne pas respecter ce droit" , dit-elle. "À l’avenir, les contrôles du Car-Pass seront donc encore plus pertinents. Le marché de l’occasion est en plein essor dans notre pays et c’est une bonne chose. Cette nouvelle mise à jour offre encore plus de transparence au consommateur et assure une meilleure protection. Le consommateur y a droit."

Pour les véhicules d’occasion qui viennent de l’étranger, l’obligation du Car-Pass ne s’applique pas encore, ce qui augmente le risque de fraude au compteur kilométrique. Eva De Bleeker plaide donc pour une utilisation généralisée au sein de l’Union européenne.

Diffusion des données

Un autre changement important est aussi prévu en janvier 2023, en termes de diffusion des données. Les services des gouvernements fédéraux et régionaux, ainsi que les universités et les entreprises engagées dans la recherche, pourront utiliser les informations contenues dans le Car-Pass (jusqu’à 16 millions de relevés kilométriques par an) après approbation d’une demande. Ils pourront ainsi utiliser d’importantes données anonymisées sur la mobilité et les consommateurs pour alimenter toutes sortes de statistiques ou d’études de consommation. Après l’approbation de l’Autorité de protection des données, bien sûr.