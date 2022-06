Cette marque française va renaître: les premiers tests ont commencé pour la Delage D12

La nouvelle Delage tient finalement plus de la Formule 1 que de la voiture homologuée à rouler sur route ouverte. Et pourtant, homologuée, elle l’est! Ou du moins, elle devrait, une fois ses tests bouclés. Son nom: la D12. Oui, 12, comme 12 cylindres. Et pour cause, elle est animée par un V12 atmosphérique de 7,6 litres capable de développer plus de 1000 ch grâce à l’aide d’un système hybride. Sans oublier la position de conduite façon tandem pour accepter deux occupants. Un look de voiture de course et une mécanique diabolique, forcément, ça se paye cher! À partir de 2 millions d’euros pour être tout à fait exact.