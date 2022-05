Vous voulez une Mercedes «abordable»? Ne traînez pas!

Mercedes entend dédier 75% de ses investissements futurs à ses modèles les plus luxueux. Des modèles plus onéreux, pour lesquels les marges bénéficiaires sont plus importantes. L’objectif est de faire progresser les ventes du très haut de gamme (Classe S, GLS et AMG notamment) de 60% au cours des 5 prochaines années. Le constructeur compte ainsi atteindre une marge de 12% à 14% selon les conditions du marché.