Lancia de retour, et les Belges seront les premiers à en profiter.

Mais encore faut-il disposer d’un réseau pour vendre ces voitures. La Belgique fait partie des cinq pays "pionniers" sélectionnés par la marque pour son retour, avec la France, les Pays-Bas, l’Espagne, le Luxembourg et l’Allemagne. Plus que l’importance du marché, Lancia dit s’être basé sur les critères d’attachement à la culture italienne, d’importance du segment B (celui des citadines), et de pertinence des ventes en ligne pour opérer cette sélection. Ce dernier point est important puisque le constructeur escompte écouler environ 50% de ses voitures directement par le biais d’Internet. La seconde moitié sera vendue par un réseau de 100 concessionnaires dans 60 villes européennes à terme.