Rentrée scolaire 2022: les cahiers Oxford coûteront 20 à 25 % plus cher

L’annonce a été faite pour le marché français. «Ici, nous fabriquons 200 millions d’articles, principalement pour le marché français», explique Martial Ardant, directeur général d’Hamelin, propriétaire d’Oxford depuis 1980, cité par RTL. Mais le fabriquant de cahier est présent dans le Benelux. Et d’après cette source, la prix du papier de la première fournée fabriquée à Caen en normandie a été fixée à l’automne 2021. Or, depuis février, l’inflation s’est généralisée à d’autres matières premières, dont l’inévitable énergie.

« Pour fabriquer un cahier, en plus du papier, il faut de la couverture, du fil d’agrafe, un peu de colle. Le métal a très fortement augmenté, le film plastique pour entourer les palettes a plus que doublé », confie le directeur général d’Hamelin, « Le prix du papier va doubler en l’espace d’un an, donc nous avons répercuté une partie de ces hausses », admet-il.

Un Pacte pour l’Enseignement d’excellence en manque de budget

Cette nouvelle donne du grain à moudre à l’amertume des familles. Début mai, la ministre de l’éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir a rétropédalé au sujet de la gratuité des frais scolaires.

En 2018, le gouvernement de la FWB adoptait un décret renforçant globalement la gratuité scolaire. Cela aurait du s’appliquer aux 1ères et les 2èmes primaires fin août 2022. Mais le conclave budgétaire d’octobre 2021 n’a pas prévu de budget supplémentaire pour cette mesure. Un court-circuit à un projet prévu de longue date qui s’explique en partie par l’état des finances de la FWB.

Une mesure positive à Bruxelles

Fin avril, l’échevine de l’instruction publique Faouzia Hariche (PS) annonçait qu’un budget de 500 000 euros a été dégagé pour offrir des kits de 110 euros de fournitures scolaires à tous les enfants de primaire inscrits dans une école bruxelloise.