Plus besoin d’un audit énergétique pour les primes «chauffage»

Cette obligation d’audit, qui était jusqu’ici un préalable obligatoire aux travaux, était un frein pour nombre de citoyens. Qui plus est, l’audit logement imposait le respect d’un ordre des travaux, et souvent le remplacement du chauffage n’intervenait qu’en deuxième ou troisième position.L’accès aux primes "chauffage" était complexe, et limité, reconnaissent les autorités.

L’audit obligatoire sera donc temporairement supprimé à partir du 1er juin, afin de répondre à la situation de crise énergétique qui frappe les ménages.Un budget de 16 millions d’euros est dégagé par les ministres Henry (énergie) et Collignon (logement), pour la période 2022-2023, dans le cadre du plan de relance de la Wallonie.

Dans ce nouveau mécanisme simplifié, les montants des primes pour l’installation d’un système de chauffage plus écologique sont inchangés (70% de la facture), mais il convient de les rappeler car elles sont loin d’être négligeables.

Jusqu’à 6000 €

Ces primes vont de 750 € à 4500 € (selon les revenus du ménage) pour l’investissement dans un chauffe-eau solaire, et de 500 € à 3000 € à l’installation une pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire.Elles sont deux fois plus importantes, de 1000 à 6000 €, pour une pompe à chaleur destinée au chauffage, ou combinée, ou pour l’installation d’une chaudière biomasse (pellets).Pour un simple poêle aux pellets, la prime va de 250 € à 1500€.Seuls ces 5 types de chauffage sont concernés, cela ne change pas.

"Aujourd’hui, il est plus qu’indispensable d’agir vite et d’être pragmatique vu les crises successives que nous connaissons.Cela répond à une forte attente de la population: réduire leur consommation.Il nous faut soutenir les foyers vulnérables et améliorer l’efficacité énergétique" , souligne Christophe Collignon. "L’impact positif sur la facture est de l’ordre de 20 à 25%" , ajoute le ministre Philippe Henry. "Si les particuliers peuvent rapidement constater une baisse du montant de leur facture, il est fort probable qu’ils souhaitent poursuivre des travaux de rénovation, cette fois après le recours à un auditeur."

Prime augmentée pour l’audit énergétique

Un audit énergétique reste en effet recommandé pour une rénovation plus globale et profonde de la maison.Mais là encore, son coût représente un frein pour nombre de ménages.Alors pour mieux y encourager, la prime régionale pour cet audit est majorée: elle pourra aller de 150 € à 900 € (le maximum actuel était à 660 €).

Les demandes pour ces primes devront être introduites auprès de l’administration entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. Les demandeurs ont 4 mois maximum pour le faire, ce qui veut dire que ceux qui ont déjà installé un tel mode de chauffage au cours des quatre mois qui précèdent juin peuvent aussi l’introduire, confirme le cabinet du ministre Henry.Les dernières factures devront être rentrées au plus tard le 30 juin 2023. Les victimes des inondations de juillet 2021 qui ont subi des dégâts de chauffage peuvent, elles, rentrer une demande de prime pour toute facture datée entre le 14 juillet de l’an passé et le 31 décembre 2022.