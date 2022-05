Les superchargeurs de Tesla ouverts aux autres en Belgique

Grâce à ce projet pilote, ces stations sont désormais accessibles, via l’application Tesla, aux conducteurs de véhicules électriques qui ne sont pas de la marque américaine. Tesla introduit également un modèle d’adhésion pour la tarification. Les clients en Belgique peuvent choisir une adhésion mensuelle de 12,99 euros pour accéder à des tarifs kWh plus bas (actuellement en moyenne de 0,55 cents par kWh). Les non-membres y ont accès à un prix plus élevé de 0,70 kWh en moyenne. Les tarifs exacts varient selon le lieu et peuvent être consultés dans l’application Tesla.

Le plus grand réseau public

Cette possibilité avait déjà été introduite aux Pays-Bas, fin de l’année dernière.Puis en France plus récemment.Avec l’extension du projet pilote à cinq nouveaux pays, le réseau Supercharger de Tesla devient le plus grand réseau de recharge rapide accessible au public (moins de 150 kW) en Europe, avec un peu plus de 200 stations et 2900 points de charge.

L’accès à un réseau de recharge rapide "étendu, pratique et fiable" est crucial pour l’adoption à grande échelle des véhicules électrique, estime Tesla. "C’est pourquoi, depuis l’ouverture de nos premiers Superchargeurs en 2012, nous nous sommes engagés dans une expansion rapide du réseau. Aujourd’hui, nous avons plus de 30000 Superchargers dans le monde. Les conducteurs Tesla peuvent continuer à utiliser ces stations comme ils l’ont toujours fait, et nous surveillerons de près chaque site pour vérifier l’encombrement et écouter les clients et leurs expériences."

"Nous avons toujours eu l’ambition d’ouvrir le réseau de Superchargeurs aux véhicules électriques autres que Tesla et d’encourager ainsi davantage de conducteurs à opter pour l’électricité" , explique aussi le leader des ventes de voitures électriques en Belgique. "Un plus grand nombre de clients utilisant le réseau Superchargeur permettra une expansion plus rapide. Notre objectif est d’apprendre et d’innover rapidement, tout en continuant à développer le réseau de manière agressive, de sorte qu’à terme, nous puissions accueillir les conducteurs Tesla et non – Tesla dans tous les Supercharger du monde."