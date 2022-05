Rappel des bières Wieze et Kwaremont à cause de la présence possible de morceaux de verre

Il s’agit des bouteilles de bières Wieze et Kwaremont, qui portent toutes deux comme date limite de consommation le 22 décembre 2023 et affichent le numéro de lot 1356A. Il y a, selon toute vraisemblance, un "problème presque indétectable de qualité des bouteilles fournies", à cause duquel il existe "un risque infime que des éclats de verre se détachent du bord supérieur de la bouteille et se retrouvent dans la bière".