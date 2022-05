L’EuroMillions met en jeu 215 millions d’euros ce 10 mai 2022: quels sont les numéros fréquents et rares?

Pour battre le hasard, certains analysent les fréquences de sorties de chaque numéro et les boules qui ne sont pas tombées depuis longtemps.

La Loterie nationale met justement à disposition des joueurs toutes les statistiques sur les tirages depuis la création du jeu de hasard. Si l’on se concentre uniquement sur la période depuis 2016, depuis que la grille comporte 12 étoiles (le jeu n’en avait que 9 à l’origine), voici les données à connaître.

Les numéros les plus tirés sont le 20, le 21, le 42, le 17 et le 12. Les moins fréquents sont le 18, le 22, le 40, le 33 et le 8.

Au niveau des étoiles, la 2 et la 3 sont les plus fréquentes, tandis que la 1 et la 5 sont les plus rares.

Découvrez ci-dessous les dernières statistiques de l’EuroMillions.

(si le graphique ne s’affiche pas correctement, cliquez sur ce lien )