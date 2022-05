12 millions: record de transactions électroniques la veille de la Fête des mères

Le vendredi 6 mai, déjà, un nombre important de transactions avait été enregistré: 11.812.003, ce qui en fait la troisième journée record des paiements électroniques en Belgique.

« Ces chiffres confirment une fois de plus la tendance croissante du paiement électronique. Les Belges sont de plus en plus nombreux à utiliser leur carte, smartphone ou tout autre moyen de paiement électronique pour effectuer leurs achats », relève encore Worldline.