Automobile: «La voiture ne sera plus qu’un des élémentsd’un éco-système»

Astara, c’est une joint-venture qui vient d’être créée entre Alcopa, le deuxième plus gros importateur privé de voitures en Belgique après D’Ieteren, et un groupe espagnol (ex-Bergé) désormais majoritaire à hauteur de 60%.Si Alcopa était surtout connu en Belux pour distribuer les marques Hyundai, Suzuki, SSangYong ou MG, il avait déjà un pied dans d’autres pays européens.Mais le groupe Astara, c’est une trentaine de marques automobiles, avec une très forte présence en Amérique latine (en dehors du Brésil).

Même des drones

"Auparavant, nous étions un peu plus grands qu’un groupe national, mais pas vraiment international. À partir de maintenant, nous allons profiter de ce qu’Astara a déjà mis en place pour devenir un “global player”, et nous transformer en fournisseur de solutions de mobilité.La voiture ne sera qu’un des éléments que nous pouvons intégrer dans un écosystème complet" , explique Olivier Sermeus.

Et les pistes de développement ne manquent pas. Qui vont de la digitalisation des achats de voitures à la vente de scooters ou de vélos, ou même d’abonnements de train, le car sharing, jusqu’à l’utilisation de drones pour des services logistiques.

"Des tendances que l’on voit déjà dans d’autres domaines vont arriver dans l’automobile.Netflix, c’est un abonnement.Se faire livrer ses repas comme avec Hello Fresh, c’était inimaginable il y a 5 ans. Mais les gens s’habituent.Ils veulent avant tout optimiser leur temps libre."

La gestion des données des clients sera aussi un axe essentiel. "Nous croyons que les data seront la clé" , prédit le CEO. Astara reste un groupe décentralisé autour de cinq "hubs" mondiaux qui garderont leur autonomie, liée à des marchés très spécifiques, mais toutes les plates-formes de services, et les solutions de mobilité, seront développées en commun.

De plus en plus chères

Louer sa voiture, la partager, plutôt qu’en être propriétaire? C’est à la fois une tendance et ce sera, pour certains, une nécessité.Une des raisons de l’évolution du paysage automobile c’est, aussi, que les véhicules, électrifiés et bourrés de technologies de sécurité, deviennent de plus en plus chers.

Avec une pénurie des semi-conducteurs qui limite actuellement la production, les constructeurs privilégient clairement les modèles sur lesquels ils font le plus de profit, plutôt que ceux qui faisaient du volume. "Je ne pense pas que les prix vont redescendre.Ils ont même tendance à augmenter parce que la demande dépasse l’offre" , juge Olivier Sermeus qui ne prévoit pas de sortie de crise avant 2023.