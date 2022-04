Découvrez 160 ans d’histoire d’Opel grâce à une visite virtuelle

"Le nouveau parcours anniversaire a été élaboré avec un grand souci du détail. L’équipe a d’abord dû archiver et documenter méticuleusement toutes les pièces exposées et les aligner précisément pour le tournage afin que les visiteurs en ligne puissent voir les véhicules de tous les côtés. La visite bilingue "160 ans d’Opel" offre à tous les intéressés des perspectives Opel totalement nouvelles. Cela vaut vraiment la peine de cliquer et de faire la visite," déclare le nouveau directeur d’Opel Classic, Leif Rohwedder, qui attend de nombreux visiteurs en ligne.

«160 ans d’Opel»: visite virtuelle des débuts jusqu’à aujourd’hui

Au cours de leur visite à 360 degrés, les visiteurs ont d’abord virtuellement accès au "saint des saints" de la collection Opel Classic à Rüsselsheim. C’est là que la marque au Blitz abrite de véritables trésors, puisque le lieu regroupe plus de 600 voitures et prototypes d’anthologie. Mais il n’y a pas que des automobiles, puisque l’on y trouve aussi exposés 300 autres objets, allant des machines à coudre Opel aux moteurs d’avion. La balade dans les "160 ans d’Opel" permet de découvrir comment l’entreprise est née dans les années 1860, puis de voir comment elle a su évoluer au cours des décennies suivantes.

Sammlung Opel Classic

La circulation dans les travées du "musée" est aisée, même si la vision à 360o déforme beaucoup les objets exposés.En cliquant sur les points d’information jaunes, Opel Classic révèle des informations importantes sur une sélection de modèles (pas tous, ce qui peut être frustrant). Les explications sont plutôt minimalistes, on aimerait souvent en savoir plus, et sur davantage d’objets exposés.

Un vélo pour les cinq frères

Les "Wanderjahre Adam Opels" (les années de formation d’Adam Opel) sont évoquées, ainsi que des objets d’une grande valeur historique comme le "Quintuplet" – un vélo à cinq places – sur lequel les cinq fils du fondateur de l’entreprise se sont fait photographier à des fins publicitaires à la fin du XIXème siècle. L’ancêtre des automobiles Opel peut également être vue pour la première fois dans une visite virtuelle: la Patentmotorwagen "System Lutzmann" de 1899 a marqué le début de la production de voitures à Rüsselsheim.

Machines à coudre et vélos: les débuts.

On peut ensuite poursuivre la visite de différentes manières au travers des salles historiques. Les visiteurs retrouveront de nombreuses icônes et best-sellers Opel, mais aussi des véhicules innovants qui ont battu des records, comme l’Opel Elektro GT. Il y a cinq décennies, cette voiture a démontré sur l’anneau du Hockenheim ce qu’il était possible de faire en ne rejetant pas de polluants. Le voyage à travers les 160 ans d’histoire d’Opel mène à d’autres développements révolutionnaires tels que le premier véhicule entièrement électrique adapté à un usage quotidien, l’Opel Ampera, et l’Opel Mokka-e 100% électrique.

Le parcours "160 ans d’Opel" complète désormais les visites en ligne Opel Classic qui ont été lancées avec succès en 2021. Les visiteurs pouvaient déjà ainsi explorer et apprécier les thèmes "Propulsion alternative", "Rallye", "Années folles" et "Automobile pour tous".