Vols annulés ce week-end: pagaille pour les clients Ryanair

Le syndicat chrétien avait annoncé, dans les délais impartis, une grève de trois jours du personnel de cabine, qui doit clouer au sol tous les vols opérés par des travailleurs belges, soit une quinzaine d’avions.Bien que le mouvement de colère soit européen, souligne la CNE, les vols opérés de l’extérieur mais atterrissant à Bruxelles ou Charleroi ne sont pas annulés. "Les actions européennes vont sans doute venir.Une réunion est prévue" , explique Didier Lebbe.Le syndicat chrétien reproche à la compagnie de ne pas appliquer les conventions belges comme elle s’y était engagé "depuis 3 ans" .

«Pas le salaire minimum»

"C’est la loi.Et la loi ne se négocie pas, elle s’applique" , tonne le permanent syndicat. "La plupart des gens n’ont même pas le salaire minimum" , dit-il. "Quand on est malade une semaine, et bien on n’est pas payé, ou alors le mois suivant et en réclamant.Durant le chômage économique, ils ont très mal renseigné l’ONSS, ce qui a entraîné de nombreux problèmes."

La CNE réclame "un DRH" belge" , et non un seul directeur des ressources humaines pour les 82 bases d’où opère la compagnie irlandaise. "Tout est géré depuis Dublin.Le rôle de DRH est rempli par la délégation syndicale et l’ONSS qui s’emploie à remettre les dossiers en ordre" , illustre Didier Lebbe. Autre sujet de mécontentement dénoncé: "On demande de l’eau pour le personnel à bord et ils refusent en invoquant des problèmes de logistique".

"Au lieu de profiter de l’accalmie liée aux confinements pour régler la situation précaire de ses travailleurs, Ryanair a profité de la crise pour faire pression sur ses travailleurs via un usage abusif de la Loi Renault, pour les obliger à accepter des salaires inférieurs au minimum légal, qu’ils ne paient pas toujours correctement" , dénonce la CNE. "Maintenant que les activités reprennent, la compagnie se cache derrière la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie pour demander à son personnel de faire "des efforts".

«Ryanair est disponible pour négocier»

Ryanair conteste, et affirme "respecter pleinement le droit belge du travail, des assurances sociales et de la fiscalité" .Des négociations sur une nouvelle Convention collective de Travail pour le personnel de cabine avaient débuté l’an dernier, mais une dernière réunion avait échoué le 15 avril. "Le syndicat n’a fait aucune tentative de négociation, mais a lancé une action de grève inutile" , déplore la compagnie. "Il est incroyablement frustrant que la CNE ait continuellement rejeté les offres de médiation et semble vouloir causer des perturbations injustifiées à des milliers de clients de Ryanair ce week-end" , accusait Darell Hugues, directeur du personnel de Ryanair, disant "rester disponible pour des négociations" .

Il est conseillé aux clients qui ont prévu de voyager avec Ryanair ce week-end de bien vérifier le statut de leur vol sur l’application de la compagnie "low cost", qui ne dispose pas de bureaux contactables.Même si le message des annulations est relayé, ce n’est pas toujours évident d’y voir clair sur le site internet de la compagnie.Au cas où le vol serait annulé, l’opérateur aérien est dans l’obligation de proposer un vol alternatif à la date la plus rapprochée.Si le client n’est pas satisfait de cette proposition, il peut réclamer le remboursement de son biller, mais aussi une indemnisation allant de 250 à 600 €, selon la distance.