La nouvelle Maserati GranTurismo ne se cache plus

Carlos Tavarès, PDG de Stellantis, a offert son premier bain de foule à un prototype en phase finale de mise au point, lors du e-prix de Rome. L’occasion pour le public de découvrir les traits définitifs du coupé, quasiment sans aucun camouflage. On retrouve donc les proportions classiques de la GranTurismo, caractérisées par ce long capot. À l’avant, la bouche ovale plus étroite que par le passé est clairement dans la lignée des dernières MC20 et Grecale.