Participez au débat: allez-vous racheter des produits Kinder malgré le scandale Ferrero?

L’enquête à l’usine d’Arlon et la détermination de la cause possible des infections à la salmonelle, une bactérie qui peut provoquer des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac, sont toujours en cours d’investigation.

Suite à ce scandale, l’usine Ferrero d’Arlon a été contrainte à la fermeture vendredi dernier. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production .

