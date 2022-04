Prix de l’essence: où est-il le plus intéressant de faire le plein désormais?

1 France

Depuis le 1er avril, le Gouvernement français a décidé d’appliquer une "remise carburant" de 15 centimes/L pendant une période de 4 mois.

Le 5 avril dernier , le prix du diesel, avec remise, revenait à 1,85 euro (voir image ci-dessous).Le prix du SP95 était, lui, de 1,82 euro.

Ce mardi 12 avril , la baisse du prix de l’essence et du diesel se poursuit.Le prix moyen du litre de diesel est tout proche des 1,80€ (1,81€) alors que le prix du litre de Sans Plomb 95 (E5) est passé sous cette barre pour s’afficher en moyenne à 1,79€ . Le SP95 (E10) baisse lui aussi d’un centime ( 1,73€ ).

2Luxembourg

C’est ce mercredi 13 avril qu’entrera en vigueur la "remise carburant" au Luxembourg.

Dans le cadre du Solidaritéitspak, faire un plein d’essence ou de diesel reviendra à 7,5 centimes d’euro par litre moins cher. Par exemple, pour un plein de 50 litres, l’économie correspondra à environ 3,75 euros. Cette mesure sera applicable jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 et par litre de mazout jusqu’à la fin de l’année 2022.

Ce mardi 12 avril , les prix des carburants sont repartis à la hausse.

Dès aujourd’hui, l’essence Super 95 coûte 1,707 euro le litre, soit une très légère hausse de 0,6 centime.

Pour un litre d’essence Super 98, il faudra en revanche débourser 1,801 euro , une augmentation d’1 centime.

Le litre de gasoil coûtera 3,5 centimes supplémentaires pour un prix affiché à 1€718 .

3Belgique

Bonne nouvelle dans notre pays puisque, ce mercredi 13 avril , les prix maxima de l’essence diminueront.

Les prix de l’essence 95 RON E5 et de l’essence 95 RON E10 atteindront ainsi respectivement 1,8370 euro le litre (-0,037 euro) et 1,7640 euro le litre (-0,043 euro).

Quant aux prix de l’essence 98 RON E5 et de l’essence 98 RON E10, ils reculeront de respectivement 0,037 et 0,036 euro, à 1,8710 et 1,8260 euro le litre.

En revanche, les prix du gasoil diesel (application chauffage) sont en hausse: à 1,1749 euro le litre (+0,008 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et à 1,1430 euro le litre (+0,008 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.