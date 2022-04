Guerre en Ukraine: bientôt une pénurie de Cent Wafers dans les magasins belges?

À l’origine, les Cent Wafers - ainsi que les barres Cha-Cha et les biscuits TUC - étaient produits dans l’usine du groupe agroalimentaire Mondelez, à Herentals. Mais ironie du sort, la production de ces biscuits typiquement belges a été délocalisée en Ukraine en septembre 2019, entraînant la suppression de 200 emplois.

Suite au lancement de l’offensive russe, l’usine ukrainienne a été fermée pendant plus d’un mois en raison de la situation dans le pays et la production a été stoppée nette.

"Notre première priorité reste la sécurité et le soutien nécessaire de nos collègues en Ukraine, ainsi que la garantie de la continuité de nos activités du mieux possible. Nous étudions actuellement comment redémarrer la production des Cent Wafers. Cela nécessitera quelques ajustements, ce qui peut malheureusement entraîner des ruptures de stock temporaires dans les magasins", explique le groupe Mondelez, qui précise qu’il n’est pas encore question de pénurie pour les TUC, également produits en Ukraine.

Les Cent Wafers ne sont pas les seuls aliments impactés par la guerre en Ukraine. Le" fish and chips " anglaisest également en danger étant donné que la Russie fournit entre 30 et 40% du poisson et que l’Ukraine est le premier exportateur mondial d’huile de tournesol, utilisée pour la friture.

Cette pénurie d’huile de tournesol ne touche d’ailleurs pas que les fish and chips puisque leschips bio et locales ReBEL, de Geer, subissent aussi les conséquences de la guerre.