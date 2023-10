Rossel, unique actionnaire de Metro depuis le retrait de Mediahuis fin 2020, pointe la crise du Covid-19 et ses conséquences pour justifier cette décision. “Les différentes phases de confinement et de télétravail ont eu un impact structurel sur le modèle économique de Metro dont la distribution repose principalement sur les moyens de transport, sur les campus universitaires et sur la mise à disposition au sein des entreprises”, souligne le groupe.

Malgré un projet éditorial rénové en 2022, “le marché publicitaire n’a pas suivi ni maintenu un volume d’achat régulier suffisant”, déplore Rossel. “En dépit des efforts de l’ensemble des équipes, les rentrées publicitaires, seules sources de revenus de Metro, restent structurellement trop basses pour financer l’activité. […] L’examen de la situation des titres de presse gratuits sur d’autres marchés, en Europe et dans le monde, n’a pas offert de perspectives plus encourageantes.”

Cette décision concerne également le site d’informations people néerlandophone Zita.be.