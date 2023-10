La dette publique, entité par entité: l’ardoise qui fait de la Belgique "l’État le plus exposé d’Europe", selon André Antoine

André Antoine a épluché les budgets de chaque exécutif. Le député wallon et communautaire de l’opposition (Les Engagés) fait ce constat "accablant": "La Belgique, endettée au-delà de la raison, est au bord d’un divorce financier (NDLR: seule la Flandre devrait être à l’équilibre en 2028, peut-être même en 2027). Les chiffres sont alarmants. Et on nous chante une berceuse".

1. Fin des dérogations à la règle européenne

Le "pire du pire", selon le député André Antoine, c’est la Région bruxelloise: "Avec un ratio dette/recettes de 286%, c’est un fiasco financier". BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

En 2024, l’Europe mettra un point final aux dérogations: le pacte européen de stabilité et de croissance, qui établit les plafonds de déficit public à 3% du PIB et de dette publique à 60% du PIB, devra être respecté. Chaque État défaillant aura un délai de 4 ou 7 ans pour se mettre en ordre.

"Il y aura donc une négociation entre la Belgique et l’Union européenne pour revenir à la norme. Notre pays sera sans doute le plus exposé de tous les États membres, prévient André Antoine. C’est en effet le seul État dont la dette continue à augmenter."

2. La Vivaldi "gobe" les 3% à elle seule

Plus de 500 milliards de dette au budget fédéral… Mais ce n’est pas le plus grave, considère l’ex-ministre wallon du Budget. " Le plus grave, c’est que le gouvernement fédéral consomme à lui seul 2,9 % du PIB, soit la quasi totalité des 3% tolérés par l’Union européenne. Ce qui ne laisse aucune marge aux autres entités. Impensable…"

3. Une ardoise de 2 milliards par an

Dans le pack budgétaire global de la Belgique, le fédéral représente 60% et les entités fédérées 40%. Selon André Antoine, il faudra s’imposer un effort annuel de 5 milliards pour réduire le déficit cumulé.

Donc 3 milliards pour le fédéral et 2 milliards pour les Régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles. "La Flandre va venir à la table et rappeler qu’elle a fait le job. Les entités francophones devront donc se répartir l’effort de 2 milliards par an, sans l’aide de la Flandre".

4. Wallonie: "On ne s’est privé de rien"

En Wallonie, le budget 2024 vise à contenir la dette annuelle sous les 3 milliards. Selon l’analyse d’André Antoine, la dette consolidée se situera autour des 43 milliards dès 2024. Un montant qui inclut les 2,4 milliards que la Région devra emprunter en 2024, la part wallonne dans la dette hospitalière (4,8 milliards) et la dette assurance inondations (1,4 milliard). Et puis, il y a l’encours, les engagements que la Région a contractés mais qu’elle n’a pas encore payés. L’obsession d’André Antoine : "Aujourd’hui, il est de 10 milliards".

Pour lui, c’est une évidence : "Le budget wallon est aux urgences: il y a un emballement des dépenses ordinaires, bien au-delà des circonstances exceptionnelles qu’on invoque comme le Covid, l’Ukraine, etc. Ces éléments-là ne représentent que 50% de l’évolution de la dette. Le reste, ce sont des charges d’emprunt. Le gouvernement ne s’est privé de rien. "

Et les économies structurelles d’au moins 150 millions chaque année ? "Elles n’existent pas. Sinon, elles figureraient dans un décret programme ". L’équilibre en 2024 ? "C’est le discours d’Elio Di Rupo. Une berceuse... On n’y est pas ! "

5. Communauté française: "C’est pire"

Sans capacité fiscale, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit faire face en principe à un déficit de 993 millions en 2024, sans savoir si la prochaine rentrée scolaire ne va pas alourdir la note. À vérifier lors de l’ajustement budgétaire. "Mais depuis 2021, 7 000 profs ont été engagés. C’est une charge de 1 milliard par an en plus. Par ailleurs, la clé-élève se détériore: on va perdre 300 millions. " La dette cumulée devrait atteindre 14,5 milliards en 2024, selon le député. Qui partage l’inquiétude du ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) : "Ce n’est pas soutenable. D’où le dépiautage annoncé de l’institution. La bête n’est plus viable, on la découpe… "

6. Bruxelles-Capitale: "le fiasco"

Le budget de la Région bruxelloise a été bouclé le jour où la Belgique devait rendre son plan global à l’Europe. "En 2023, on avait 1,7 milliard de déficit sur 5,3 milliards et une dette évaluée à 13 miliards : on a tout dit", balaie André Antoine. En 2028, on devrait être à un petit poil des 20 milliards de dette consolidée, pour un peu moins de 6 milliards de recettes totales. "Un ratio de 286% dettes-recettes : un fiasco financier pour une Région qui a été refinancée..."