Superbe exploit de Pieter Heemeryck, vainqueur de l’Ironman du Portugal !

Seule ombre au tableau, un abandon (et non des moindres…) lors du Mondial, à Nice. Nul doute que l’an prochain, Pieter aura à coeur de prendre sa revanche sur le parcours traditionnel, à Kona. En attendant, le Brabançon a signé une merveilleuse prestation à Cascais, où la mer était vraiment déchaînée, pour la première victoire de sa carrière sur Ironman.

Sorti de l’eau en cinquième position, à 1’31 de l’Australien Amberger, Pieter est rapidement revenu dans le coup, prenant la tête de l’épreuve après 62,5 km à vélo. S’il dut, ensuite, céder du terrain aux véritables spécialistes que sont le Danois Madsen, le Britannique Lewis et l’Allemand Stratmann, notre compatriote ne paniqua jamais. Même lorsqu’il posa son vélo à 5’20 ou encore à 6’10 en sortie de deuxième transition sur ce diable de Stratmann.

Après 12,5 km à pied, Pieter Heemeryck était revenu à 3’56 et, après 21,5 km, à 1’49. Son allure était, il est vrai, beaucoup plus rapide que celle de ses adversaires. Et ce ne fut pas une surprise de le voir prendre la tête après 25 km, devant l’Allemand Stratmann, en perdition, et l’Espagnol Lopez. Finalement, ce fut le Français Magnien, revenu de l'arrière, qui fut la dernière menace pour le Belge, mais celui-ci géra parfaitement sa fin de course.

Sur la ligne d'arrivée, où Pieter surprit les deux préposées au ruban, notre compatriote fut crédité d'un chrono de 7h50'07 pour 7h52'17 à Dylan Magnien. Après trois deuxièmes places sur la distance, Pieter Heemeryck était, enfin, récompensé de ses efforts avec ce succès.

Amplement mérité !