Elections communales 2024: Filip Dewinter tête de liste du Vlaams Belang à Anvers

Le parti est placé en tête des sondages pour les élections régionales et fédérales de juin prochain. Ses résultats pourraient toutefois être un peu moins bons lors des élections communales à Anvers en octobre 2024. "Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est lié au 'remplacement de la population', au grand nombre de personnes d'origine étrangère", explique M. Dewinter, qui espère qu'un bon score en juin donnera un nouvel élan au VB pour les élections locales.

"Ce sera la campagne la plus courte de tous les temps pour un scrutin communal. Après les élections de juin et les vacances d'été, il ne restera qu'un mois et demi avant octobre", note M. Dewinter. "De plus, le président du parti qui sera peut-être classé second après le Vlaams Belang (Bart De Wever, N-VA, ndlr) est bourgmestre (d'Anvers, ndlr) et candidat à sa succession, ce qui représentera une situation particulière à la suite des élections de juin."

Bien que tête de liste du VB à Anvers, M. Dewinter se définit comme le "promoteur" de Bart De Wever, plutôt que comme son "adversaire" en tant que candidat au poste de bourgmestre. "J'ai toujours affirmé que mon ambition personnelle ne représenterait jamais une pierre d'achoppement", a-t-il ajouté, en référence au refus du président de la N-VA de collaborer avec le VB tant que des personnalités comme la sienne seraient aux commandes du parti.

Anke Van dermeersch et Sam Van Rooy suivent Filip Dewinter sur la liste anversoise du VB. De nouveaux visages, tels que Kinga Pajak, 25 ans et d'origine polonaise, ainsi que Cedric Cornelissen, 26 ans ont également fait leur apparition.