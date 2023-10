Si le propriétaire ne déclare pas ces travaux dans les 30 jours après la fin du chantier, il s’expose depuis quelques années à une amende administrative de 50 € à 1 250 €, selon le revenu cadastral. C’est là qu’il y a du neuf: la sanction pourra désormais grimper jusqu’à 3 000 € en cas d’infraction, comme l’annonçait vendredi matin Het Laatste Nieuws.

La modification, inscrite au Moniteur belge le 12 octobre dernier, entre en vigueur au 10e jour après sa publication. Soit à partir de ce dimanche.

Les travaux

On ne parle pas de travaux de peinture ou de finitions diverses, mais de "modification notable". Tout ce qui va apporter une plus-value au bâtiment, en augmenter par conséquent la valeur locative fictive et peut-être entraîner une réévaluation du revenu cadastral.

Exemples: on transforme un grenier en chambre pour augmenter la surface habitable, on améliore le confort de la maison en ajoutant une installation qui n’était pas dans le bâtiment au départ (chauffage central, salle de bain, etc.).

Cette catégorie de travaux de rénovation va donc aussi impacter votre revenu cadastral. D’où l’obligation d’en référer au cadastre.

Par contre, on considère que les travaux qui vont permettre de générer des économies d’énergie comme des panneaux solaires, une chaudière plus performante, du double vitrage, l’isolation du toit, etc., sont jusqu’à nouvel ordre sans effet sur le revenu cadastral. Ils ne sont donc pas soumis à cette contrainte de déclaration obligatoire dans un délai de 30 jours.

Les nouveaux tarifs

L’absence de déclaration spontanée au service de documentation patrimoniale (SPF Finances), un retard pour envoyer le document ad hoc ou une rénovation opérée sans permis (s’il est requis) et le propriétaire se retrouve exposé au tarif majoré à partir du 22 octobre: une amende administrative de 1 000 € (au lieu de 50 €, si le revenu cadastral est inférieur à 745 €), 2 000 € (pour un revenu cadastral entre 745 € et 2 500 €) ou 3 000 € (revenu cadastral de plus de 2 500 €).

Quelles informations envoyer au cadastre ? Compléter le formulaire ("43B") de déclaration de rénovation disponible sur le site du SPF Finances ne va pas vous prendre toute la soirée. L’administration réclame essentiellement la date de fin des travaux et le coût des transformations (sans les factures).

À noter que ces amendes administratives sont aussi applicables aux ménages qui ont omis de déclarer l’achat ou la vente d’un bien immobilier sis à l’étranger.