Alors que le troisième supporter suédois se bat toujours pour sa survie en soins intensifs après l’attentat à Bruxelles de ce lundi, les données GSM de l’assaillant Abdesalem Lassoued ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur quatre individus qui auraient été au courant du projet d’attaque. l’un d’eux, membre de la famille du tueur, aurait été arrêté à Nantes.

2. IRM jaune en Belgique ce vendredi

Vous l’avez sans doute remarqué, la météo est assez capricieuse depuis ce matin en Belgique suite à de nombreuses averses. L’Institut royal météorologique (IRM) indique que les cumuls pourront dépasser 25 litres/mètre carré en plusieurs endroits et même atteindre 30 à 35l/m2 localement. Par ailleurs, le SPF Intérieur a décidé d’activer temporairement le numéro 1722 à la suite de l’avertissement du mauvais temps.

3. Vaste opération de contrôles de police menée ce vendredi pour contrer les intrusions sur les voies

En 2022, six personnes sont décédées après être montées sur les voies de fer, et 700 intrusions ont donné lieu à un PV. Et si en réalité, le nombre doit être plus élevé, la police a effectué une vaste opération de contrôles pour expliquer aux gens le danger de traverser les rails dans un but préventif.

4. Nouvelles alertes à la bombe dans 14 aéroports en France : 3 évacuations

Pour le troisième jour de suite, de nombreux aéroports ont été touchés par des alertes à la bombe. Deux, Bordeaux et Béziers, ont même dû être évacués. Outre ces deux aéroports, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Toulouse, Carcassonne, Lyon-Bron, Pau, Nice, Biarritz et Rennes ont reçu des messages menaçants. Ce dernier aéroport a lui aussi fait l’objet d’une évacuation “par mesure de précaution”.

Ces alertes se multiplient depuis plusieurs jours en France, notamment depuis l’attaque jihadiste qui a coûté la vie à l’enseignant Dominique Bernard à Arras. Le gouvernement français a prévenu mercredi que chaque menace ferait l’objet d’un dépôt de plainte, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti dénonçant “les petits guignols qui s’amusent avec ces menaces, fausses en l’occurrence”.

5. Belgique-Suède interrompu : les supporters auront droit à une compensation

Pour tous les supporters présents lors de la rencontre arrêtée ce lundi à la mi-temps entre la Belgique et la Suède suite à la menace terroriste, la fédération belge de football a communiqué.

Ils pourront bénéficier de billets à moitié prix à l’occasion du match amical contre la Serbie, le 15 novembre prochain à 20h45. “Nous souhaitons ainsi remercier une nouvelle fois tous les supporters pour leur patience et leur compréhension”, a communiqué la RBFA sur son site internet.