Attention à la fraude aux comptes à sécurité renforcée: les cas visant les entreprises sont en hausse

Les entreprises et indépendants sont de plus en plus souvent la cible de fraudes au compte à sécurité renforcée, indique vendredi Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Elle rappelle les bons réflexes à avoir pour se protéger face à ces arnaques.