Météo : un temps changeant et très doux pour la saison, avec jusqu’à 20 degrés

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra d’abord sec avec de larges éclaircies dans la plupart des régions. Sur le relief ardennais, des nuages bas se développeront rapidement, avec de mauvaises visibilités à la clé. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira et une nouvelle zone de pluie envahira le pays depuis la France. Les minima seront proches des 12 à 14 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-est revenant au secteur est à sud-est.

Vendredi, une active perturbation touchera le territoire. Le temps restera dès lors couvert avec des périodes de pluie et des averses. Ces précipitations pourront d’ailleurs mener à d’abondants cumuls par endroits. Ce n’est qu’en fin de journée que le temps deviendrait plus sec. Les maxima seront compris entre 13 degrés en haute Ardenne et 15 ou 16 degrés en plaine.

Ce week-end, l’IRM s’attend à un temps variable et assez venteux avec un risque d’averses. Il fera plus frais avec des maxima de 10 à 15 degrés.