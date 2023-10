Attentat de Bruxelles : le match Belgique-Suède ne sera pas rejoué, le score de 1-1 entériné

Manu Leroy, le CEO de la fédération belge, a expliqué : Dans un tel moment, lorsque la famille du football est frappée en plein cœur, les résultats sportifs ne sont que secondaires.” La fédération avait assez rapidement fait savoir, dès le lendemain du match, qu’elle accepterait que le score reste en l’état.

Pour la Belgique, il reste désormais à verrouiller la première place, et finir parmi les cinq meilleurs premiers de groupes. Un succès contre l’Azerbaïdjan, le dimanche 19 novembre, permettra à l’équipe de Domenico Tedesco de finir en tête. Et la probabilité qu’elle termine parmi les cinq meilleurs premiers de groupes est grande. Avec 20 points, elle finirait quoi qu’il arrive devant les vainqueurs des groupes D, E, H et I. La Hongrie (groupe G), qui doit encore jouer en Bulgarie et contre le Montenegro, pourrait finir avec le même total de points que la Belgique en cas de succès, mais la différence de buts est largement en faveur des Belges avant même les dernières journées (+6).