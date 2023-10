Les communes de Borgloon et de Tongres approuvent leur fusion, les débats perturbés par des opposants

Le bourgmestre de Tongres, Patrick Dewael (Open Vld), a rappelé les avantages de ce processus au début du conseil communal. Parmi eux figure en particulier la reprise de la dette de 21 millions d'euros ce qui devrait permettra de réduire les impôts. La taxe environnementale de 77 euros disparaîtrait également dès l'année prochaine.

Le maïeur libéral est également revenu brièvement sur la consultation populaire de septembre. "Tout au long du processus de fusion, les Tongrois ont manifesté peu d'intérêt. Le taux de participation aux cafés thématiques a par exemple été faible. De plus, le résultat de la consultation n'est pas contraignant et sa participation n'était pas obligatoire. Les chiffres et les calculs utilisés par les opposants étaient créatifs. 20,16% des électeurs se sont déplacés et 15,6% ont voté contre. 80% des électeurs, soit 21.580, ont par contre décidé de ne pas participer. Nous ne savons pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais quatre électeurs sur cinq ne se sont pas présentés. Nous ne connaissons donc le résultat et le vote que pour un cinquième d'entre eux."

La N-VA et Groen opposés à la fusion

Les sections locales de la N-VA et de Groen étaient opposées à la fusion, dénonçant surtout le fait qu'elle n'était pas soutenue par les Tongrois et que les différents villages perdraient leur propre identité. Il y en aura en effet 30 réunis au sein d'une seule entité après la fusion, avance l'opposition, redoutant également que des dossiers très locaux ne soient pas connus des 35 conseillers et que tous les villages ne soient pas représentés. Des critiques qu'a balayées le bourgmestre Dewael.

Cette spécificité et la représentation de Borgloon au sein du futur conseil communal fusionné étaient également l'une des questions qui préoccupaient l'opposition dans cette deuxième commune. "Combien d'habitant de Borgloon nous représenteront dans le nouveau conseil ?" s'est interrogée Marilou Vanmuysen (CD&V). "Nous aurons au maximum quatre ou cinq conseillers. J'ai l'impression que nous sommes en train de céder Borgloon."

Après un débat de plus de deux heures et demie, tant à Tongres qu'à Borgloon, la fusion a finalement été approuvée majorité contre opposition.