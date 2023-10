Le terroriste est passé entre les mailles du filet: les ministres s’expliquent

Face aux députés, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), les ministres de la Justice et de l’Intérieur, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et Annelies Verlinden (CD&V), et la secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor (CD&V), ont commencé l’audition par une prise de parole où ils ont retracé les informations connues.

"L’auteur de l’attentat était un demandeur d’asile débouté, a rappelé le Premier ministre. Cet homme n’était pas connu pour des faits d’extrémisme ou de radicalisation. Il n’avait pas de casier judiciaire dans notre pays… Il était connu des services de sécurité mais pas pour des faits de violence extrémiste. Il ne figurait pas non plus sur la liste de l’Ocam des 600 individus qui font l’objet d’une étroite surveillance en raison du danger qu’ils représentent."

Le Premier ministre a aussi expliqué avoir appris ce mardi des autorités suédoises que Lassoued avait séjourné illégalement dans leur pays entre 2012 et 2014 et avait également été détenu dans une prison suédoise. Une information qui n’était alors pas connue des services belges.

"L’échange d’informations concluantes et complètes entre les pays de l’UE est crucial pour mieux protéger tous les citoyens", a estimé Alexander De Croo qui a ajouté qu’il comptait sur la présidence belge de l’Union Européenne pour "faire progresser la politique européenne en matière d’asile et de migration": "Nous allons mettre la pression sur ce point à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. C’est plus que légitime étant donné la situation actuelle".

L’impossible renvoi de certains criminels

De son côté, le ministre de la Justice est notamment revenu sur la problématique des criminels illégaux qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine.

"Il est malheureusement clair que nos services de sécurité se heurtent à la réticence de certains pays d’Afrique du Nord qui n’acceptent pas de reprendre les clandestins", a expliqué Vincent Van Quickenborne. "Ces criminels clandestins qui ne peuvent être renvoyés disparaissent sous les radars. Et aujourd’hui, dans notre pays, nous sommes confrontés à 3 200 personnes en séjour illégal sur 11 500 détenus. La moitié d’entre eux sont en détention provisoire et l’autre moitié a été condamnée. Nous faisons tout notre possible pour que ces personnes purgent leur peine dans leur pays d’origine."

Enfin, Nicole De Moor a rappelé que cette année, 1 000 personnes de plus sont reparties dans leur pays d’origine que l’an dernier. "Cela reste insuffisant", a expliqué Nicole De Moor. "Une politique de retour performante est pour moi nécessaire". En 2022, selon les statistiques du SPF Intérieur, 5 497 éloignements ont été recensés, dont 2 918 retours forcés.

Signalé… Mais pas repris sur les listes de l’OCAM

Un des éléments pointés du doigt par certains députés concerne la radicalisation d’Abdesalem Lassoued qui n’était pas passée inaperçue et son passé suspect.

L’auteur de l’attentat de ce lundi soir avait d’abord été condamné en Tunisie, son pays d’origine, pour coups et blessures.

L’homme se serait évadé de la prison où il purgeait sa peine avant de rejoindre l’Europe via Lampedusa. Plus récemment, le résident d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile en Campine a signalé des menaces envoyées par les réseaux sociaux. Celles-ci étaient liées à un trafic de stupéfiants mais ont occasionné une réaction des services de police. Enfin, une information venant d’un service italien en 2016 faisait état de la volonté d’Abdesalem Lassoued de partir dans une zone de conflit pour y mener le djihad. L’homme avait également été signalé pour ses prêches radicaux par une mosquée de Schaerbeek. Là encore, un suivi de ces informations a été effectué.

"Les signalements n’ont pas été accumulés pour rien", a assuré le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. "Aucun élément n’a été laissé sans suite. Mais l’inscription dans la banque de données implique à la fois une idéologie radicale et la menace d’un recours à la violence." Pour la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, "rien n’indiquait jusqu’à lundi que cette personne représentait une menace pour notre pays".

Le suivi des signalements au cœur des débats

Face aux réponses des ministres, certains parlementaires ont fait part de leurs réflexions. «L’ordre de quitter le territoire a été transmis en 2021», a rappelé Denis Ducarme (MR). «Si le dispositif avait été respecté, Monsieur Lassoued n’aurait pas été sur le territoire il y a deux jours. Assumer cette réalité, c’est important», a expliqué notamment le député MR Denis Ducarme qui se demande si les différents signalements ont bien été analysés, notamment par la task force locale en 2022. «L’individu n’avait pas un casier vierge au sens européen du terme.»

Dans les rangs de l’opposition, on se montre plus critique. «97,6 % des personnes sur la liste OCAM reprenant les radicalisés ne sont pas des illégaux», a calculé le député PTB Nabil Boukili par rapport aux informations données par les ministres. «Si l’on rapporte ces 17 illégaux au nombre de sans-papiers, cela revient 0.01 % du total. Arrêtons de dévier le débat sur la question du retour et revenons à l’essentiel du sujet, soit les causes principales de cet attentat qui sont liées aux dysfonctionnements de notre État.»

Pour Nabil Boukili, il n’est pas correct de dire que l’information a circulé. «En 2016, il a été dénoncé par les services italiens… Cette année, il est dénoncé par sa mosquée. Deux instances distinctes, la task force locale et la Sûreté de l’État, se sont penchées sur l’incident de la mosquée. Et elles ont estimé que cela ne valait pas la peine de l’inscrire sur la liste de l’Ocam… Si l’information a bien circulé, il y a eu un problème dans l’évaluation du risque. Le plus grave, c’est qu’on n’a senti aucune remise en question… Monsieur le Premier ministre, il n’était pas dans votre radar. Mais il était dans tous les autres…»

Ordres de quitter le territoire : De Croo se positionne

Devant les membres de la Commission, le Premier ministre Alexander De Croo n’a pas caché qu’il voulait davantage mettre en œuvre les ordres de quitter le territoire (OQT). Pour rappel, le tueur présumé avait «disparu des radars» de l’Office des étrangers après avoir été débouté, pour des raisons techniques, de sa demande d’asile introduite en octobre 2020. Il n’était donc plus inscrit au registre national alors même qu’il vivait à Schaerbeek avec son épouse et sa fille. La question des OQT a été abordée ce mercredi en comité ministériel restreint. Il a notamment été question de disposer de plus de places en centres fermés pour accélérer les expulsions, d’une meilleure coopération entre les services mais aussi d’utiliser les données GSM pour tracer les personnes qui font l’objet d’un OQT, a expliqué Alexander De Croo. «Certains disent qu’il suffit de mettre des gens dans un charter, ce n’est pas aussi simple», a toutefois rappelé le Premier ministre qui veut faire pression sur les États qui se montrent réticents au retour de leurs ressortissants pour que la situation change.