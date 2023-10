Attentat à Bruxelles: Pierre-Yves Dermagne souhaite que les victimes de ce lundi puissent bénéficier de la future loi "indemnisation"

Un texte, dont le premier examen en commission date du 1er février, qui vise à mieux protéger les victimes du terrorisme, à mieux les orienter et à faciliter leur indemnisation.

Mais ce projet de loi des ministres Dermagne et Van Quickenborne (MR) et de la Secrétaire d’État Alexia Bertrand (Open VLD) a aussi fait l’objet de nombreuses remarques, tant dans les rangs parlementaires que dans le secteur associatif.

Ainsi, pour Life4Brussels, l’association qui représente les victimes des attentats du 22 mars 2016, ce texte ne va pas assez loin.

Face à ces critiques, le parcours parlementaire de ce projet de loi a donc pris du retard. En concertation avec le cabinet du ministre, les députés de la majorité Denis Ducarme (MR), Koen Geens (CD&V) et Patrick Prévot (PS) ont notamment déposé une série d’amendements. Par rapport à la version initiale du texte, ceux-ci ont notamment mis fin à la différence entre les victimes résidant en Belgique et les autres.

"Le projet de loi assurances-terrorisme a été voté en commission, mais pas encore en plénière", nous explique ce mardi le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS) dans une réponse adressée à L’Avenir. "Il aurait dû être voté en plénière le 19 juillet 2023. Cependant, des membres de l’opposition ont déposé de nouveaux amendements et ont exigé un avis du Conseil d’État, avant le vote en plénière. On attend cet avis."

Rétroactivité

Face à l’attentat qui a coûté la vie ce lundi soir à deux supporters suédois, Pierre-Yves Dermagne plaide donc pour que ce texte soit voté le plus rapidement possible… Et aussi pour qu’on intègre une rétroactivité de celui-ci pour les victimes de ce lundi 16 octobre 2023.

"L’actualité récente nous montre qu’il devient urgent de voter ce texte", ajoute Pierre-Yves Dermagne. "En effet, dans ce texte, on prévoit que toutes les victimes qu’elles soient couvertes ou non par un contrat d’assurance seront indemnisées. De plus, ce projet prévoit une indemnisation plus juste des victimes que ce qui est prévu actuellement. C’est pourquoi nous demandons que ce projet de loi soit voté le plus rapidement possible et qu’il s’applique de manière rétroactive aux victimes identifiées de l’attentat perpétré ce lundi soir à Bruxelles afin qu’elles puissent bénéficier du nouveau système d’indemnisation."

Notons que dans les amendements introduits en juillet dernier par des députés membres de l’opposition, dont Georges Dallemagne (Les Engagés) et François De Smet (Défi) figure déjà l’idée d’une rétroactivité applicable cette fois-ci aux victimes des attentats du 22 mars 2016. Ce qui permettrait à celles qui n’ont pas pu déclarer les dommages dans les délais prévus par la législation actuelle auprès de leur assureur de réintroduire une demande d’indemnisation.