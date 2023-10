Action nationale contre la distraction au volant : plus de 2.500 conducteurs utilisaient leur gsm, sans compter le maquillage, le rasage, le journal..

”L’utilisation du GSM au volant est une des principales causes d’accidents”, précise la police fédérale, qui estime que les résultats de cette action démontrent une fois de plus que ce phénomène mérite une attention de tous les instants. “Durant ces 48 heures de contrôles, 2.522 chauffeurs ont été interceptés alors qu’ils utilisaient leur GSM au volant. 412 cas d’autres formes de distraction ont également été constatés : maquillage, rasage, lecture du journal… et 520 permis de conduire ont été retirés.”

Le GSM est utilisé davantage pour les messages que pour appeler, ce qui engendre des situations encore plus dangereuses sur la route

Les résultats communiqués ce matin sont "dans la même lignée" qu’en mai dernier, lors de l’action précédente: 2.681 infractions par rapport à l’usage du GSM au volant et 339 autres formes de distraction, pour 462 permis de conduire retirés.

"Nous constatons que le GSM est utilisé davantage pour les messages que pour appeler, ce qui engendre des situations encore plus dangereuses sur la route", estime la police fédérale. "La lutte pour diminuer le nombre d'accidents de la route et pour réduire de moitié le nombre de morts d'ici 2030 requiert une vigilance permanente de la part de tous les acteurs de la sécurité routière, et notamment des conducteurs."