Respect de la taille des classes: les mesures renvoyées à la rentrée 2024, indique Caroline Désir

Celui-ci entendait mettre fin au régime de dérogation actuellement en place qui permet aux directions d'écoles de dépasser facilement les normes légales d'encadrement, conduisant parfois à des classes jugées surpeuplées par les enseignants.

Concrètement, l'idée est d'imposer aux directions la nécessité de justifier à chaque fois leur demande de dérogation et d'offrir aux syndicats la possibilité d'exprimer leur avis sur ces demandes via les organes de concertation locaux. En cas de désaccord, un recours pourra alors être déposé auprès de l'administration de l'enseignement.

Interrogée mardi en commission du Parlement par le député Jean-Pierre Kerckhofs (PTB) sur l'avancement de ce projet, la ministre Désir a indiqué que le texte faisait toujours l'objet à l'heure actuelle d'une concertation avec les syndicats et les fédérations de pouvoirs organisateurs sur la praticabilité des mesures annoncées.

Selon la ministre, ce n'est qu'une fois que ce travail de concertation sera achevé que l'avant-projet de décret sera soumis en 2e lecture au gouvernement. Les mesures annoncées au printemps ne seront d'application qu'à la rentrée de 2024 seulement, a précisé Mme Désir.

Les plafonds actuellement en place dans le primaire (24 élèves maximum dans les deux premières années et 28 de la 3e à la 6e primaire) et le secondaire (24 élèves durant les deux premières années, et puis de 22 à 32 élèves selon les années et les filières) sont maintenus dans le projet de décret.

Pour le maternel, où il n'existe actuellement aucune norme, le nouveau décret envisage de fixer la barre à au moins un enseignant équivalent temps-plein (ETP) pour 22 élèves présents.