Procès des attentats de Bruxelles: les débats concernant le transfert ou non d'Abdeslam vers la France pas avant mai 2024

Salah Abdeslam demande à la justice de faire interdire à l'État belge de le renvoyer en détention en France et de l'autoriser à exécuter ses peines en Belgique. Selon ses avocats, il serait confronté à des traitements inhumains et dégradants s'il était renvoyé vers une prison française. Ceux-ci ont évoqué une forte probabilité qu'il y soit filmé 24h/24 en cellule et soumis à un isolement total, l'empêchant d'avoir le moindre contact social.

Pour ceux-ci, c'est aussi la peine à laquelle Salah Abdeslam a été condamné en France qui pose question au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'une peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté "incompressible", qui ne peut être levée qu'après 30 ans de détention et selon des conditions, d'après eux, "irréalisables" dans le cas de leur client.

Les avocats sont partis du principe que la Belgique a l'obligation de vérifier si une personne risque ou non de subir des traitements inhumains ou dégradants dans un pays avant d'autoriser son transfert vers celui-ci. Ils ont introduit tout d'abord une action en référé, autrement dit en extrême urgence. En première instance, en septembre, le juge les a déboutés, mais en degré d'appel, en octobre, le juge leur a donné raison. Il a estimé "qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la peine de réclusion à perpétuité assortie de cette peine de sûreté pourrait être considérée "incompressible" et, partant, contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme [...]".

Provisoirement donc, Salah Abdeslam reste détenu en Belgique, mais un débat sur le fond doit désormais avoir lieu et se tiendra au plus tôt en mai prochain.

En juin 2022, Salah Abdeslam a été condamné en France à la prison à perpétuité avec une période de sûreté "incompressible" pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il avait ensuite été "prêté" par la France à la Belgique, via une convention entre les deux pays, en juillet 2022, afin de pouvoir comparaître à son procès devant la cour d'assises de Bruxelles, appelée à juger les attentats du 22 mars 2016.

Cette cour d'assises n'a pas prononcé de peine à l'encontre du Français qui a grandi à Molenbeek-Saint-Jean. Elle a considéré que la peine de 20 ans de prison déjà prononcée à son encontre en 2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles était suffisante pour sanctionner à la fois la fusillade de la rue du Dries à Forest (le fait jugé en 2018) et sa participation aux attentats du 22 mars.