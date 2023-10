Niveau 4 de la menace terroriste à Bruxelles après l'attentat du 16 octobre 2023: qu'est-ce que cela signifie?

Attentat de Bruxelles : la Belgique plonge à nouveau dans l’horreur

On pensait ne plus jamais revoir de pareilles images. Pourtant, hier soir à Bruxelles, sept ans après les attentats, notre pays a connu des scènes de combat dans ses rues avec un terroriste, une kalachnikov à la main, sur un scooter, poursuivre et abattre de sang-froid au moins deux personnes, des Suédois qui se réjouissaient d’une rencontre de foot opposant la Suède et nos Diables rouges. Des images terrifiantes qu’on ne pensait plus revoir avec une chasse à l’homme dans les rues cette nuit pour neutraliser le terroriste et un appel demandé aux Bruxellois de se calfeutrer chez eux.