L'attentat à Bruxelles expliqué aux enfants: que sait-on de ce qui s’est passé?

Dans la capitale, à 20 h 45, la Suède affrontait la Belgique au stade Roi Baudouin à Bruxelles dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Le match a été définitivement arrêté. Les supporters ont dans un premier temps été priés de rester dans le stade par mesure de sécurité. Le lieu a étét évacué à partir de 23h45.

Qui a commis cet attentat?

Après les tirs d’hier soir, l’auteur a pris la fuite. Sur les réseaux sociaux. en arabe, il a revendiqué son acte en déclarant: « Je suis un soldat de Daesh, je me suis vengé au nom des musulmans ». Toute la nuit, la police l’a recherché.

Il a été intercepté dans un café ce matin au nord de Bruxelles, dans la commune de Schaerbeek. Il est décédé. L’arme utilisée lors de l’attaque de la veille aurait été retrouvée sur lui.

Les autorités ont confirmé qu’il s’agissait bien d’Abdesalem L., l’auteur présumé de la fusillade. Cet homme est un Tunisien de 45 ans. Il est arrivé en Belgique en 2019 où sa demande d’asile a été refusée en 2020. Il est déjà connu des services de police belges et tunisiens. Une enquête est en cours et un juge d’instruction spécialisé en terrorisme a été désigné.

Pourquoi une attaque qui vise la Suède?

En juin dernier, un Irakien ayant fui son pays avait brûlé des pages du Coran (le livre saint de l’islam) à Stockholm (Suède). Cela s’était passé au premier jour la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha. Le gouvernement irakien avait condamné cet acte incitant à la violence et à la haine. Un exemplaire du Coran avait déjà été brûlé en janvier 2023 à Stockholm devant l’ambassade de Turquie. Cela avait suscité la colère à travers le monde musulman et des manifestations et appels au boycott (ne plus acheter) de produits suédois.

Et l’Etat islamique avait menacé d’attaquer la Suède. Mais qui est l’Etat islamique ou Daesh? C’est un groupe terroriste qui tue, sème la terreur, fait des choses abominables notamment en Syrie (pays d’Asie) et en Irak. L’EI défend un islam (religion des musulmans) extrême, très radical. Il recrute des personnes en Europe pour mener sa guerre dans différents pays et commet aussi des attentats en Europe.

Qui fixe le niveau de menace en Belgique?

Toutes les mesures de sécurité sont prises pour assurer la sécurité des habitants. Mais qui détermine le niveau de la menace terroriste qui pèse sur la Belgique? L’OCAM : l’organe de coordination pour l’analyse de la menace. Les gens de l’OCAM évaluent le niveau de la menace en se basant sur les informations qu’ils reçoivent de divers services : polices locale et fédérale, Affaires étrangères, service général du renseignement et de la sécurité, Sûreté de l’État…

Selon l’OCAM, la menace se mesure en 4 niveaux : 1 (faible), 2 (moyen), 3 (grave : la menace est possible et vraisemblable) et 4 (très grave : la menace est sérieuse). Il a relevé le niveau de la menace générale de la Belgique au niveau 3, Bruxelles est passé au niveau 4.

Dans la capitale, cela signifie que la présence policière est renforcée dans les rues, avec une protection supplémentaire dans certains lieux sensibles, en particulier ceux fréquentés par la communauté suédoise vivant en Belgique.

La Belgique a déjà été la cible de plusieurs attentats revendiqués par l’organisation Etat islamique. Le 22 mars 2016, Bruxelles avait été frappée par une double attaque-suicide à l’aéroport de Zaventem et dans le métro à Bruxelles. Il y avait eu trente-cinq morts.

Et les écoles? Selon les autorités, il n’existe pour l’instant aucune menace spécifique sur les écoles qui justifierait leur fermeture. Mais l’enseignement est géré par les Communautés. Du côté flamand, les écoles communautaires flamandes sont fermées aujourd’hui. Ainsi que les écoles européennes.

« Le terrorisme ne vaincra jamais »

« Ne pas se laisser Le terrorisme frappe d’une manière aveugle, il vise à semer la peur, la méfiance et la division dans nos sociétés libres. Les terroristes doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leurs fin, jamais ils ne nous feront plier. Leur haine et leur violence montrent surtout leur impuissance. Le terrorisme ne vaincra jamais », a souligné le Premier Ministre belge Alexander De Croo. « C’est une bataille que nous menons ensemble avec nos amis suédois », a-t-il ajouté.

Les autorités se réuniront pour un Conseil national de sécurité à 15h lors duquel les mesures seront réévaluées.

Pour permettre aux jeunes de comprendre et décoder l’actu, ABONNEZ-LES au JDE, le seul média, papier et digital à destination des 9-13 ans !

www.lejde.be/jedecouvre