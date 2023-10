Attentat terroriste à Bruxelles : les dessous d’une totale cacophonie concernant les fermetures d’écoles

Et pour cause : l’administrateur délégué de GO ! -la coupole qui réunit les établissements scolaires bruxellois dépendant du réseau officiel de la Communauté flamande – a pris la décision ce lundi soir de fermer ses écoles ce mardi. Les élèves qui étaient dans l’impossibilité de rester à la maison allaient cependant être pris en charge.

Une décision surprenante. D’abord, parce qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, le département de l’Éducation n’a pris aucune décision de fermeture des écoles malgré le niveau de la menace dans la capitale avait été placé à quatre et qu’il impliquait une vigilance particulière.

De plus, le Premier ministre Alexander De Croo a clairement précisé pendant la nuit qu’il n’y avait aucune raison de fermer les écoles de la capitale, même si l’assaillant n’avait pas encore été neutralisé à ce moment-là. “Selon l’analyse faite par l’OCAM, l’Organe de coordination et d’analyse de la menace, il n’y a aucune menace spécifique par rapport aux écoles”, a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse organisée durant la nuit.

Une décision prise en solo…

En coulisses, certains n’hésitent pas à dénoncer une décision prise “en solitaire” par l’administrateur délégué de la coupole Go !, dont les établissements ne prennent en charge que 2 % des élèves bruxellois. Une décision qui est à relier à celle prise par le ministre flamand de la Fonction publique, Bart Tommelein (Open VLD), qui avait demandé aux fonctionnaires flamands de reporter les déplacements non essentiels à Bruxelles jusqu’à nouvel ordre.

Ce mardi matin, le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), est d’ailleurs sorti du silence en affirmant qu’il ne voyait aucune raison de fermer les écoles. “Quand on connaît l’impact d’une fermeture généralisée des écoles, avant tout pour nos enfants eux-mêmes, on sait aussi que c’est vraiment le dernier recours”, a déclaré Ben Weyts.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de l’Éducation partage le même avis que son homologue flamand, Ben Weyts. “À l’instar de nos homologues flamands, nous avons été en contact toute la nuit avec les autorités fédérales, avec le Premier ministre et le Centre de crise”, explique le porte-parole de Caroline Désir. “Cela s’est passé de façon très collaborative et très sereine. On suit ce que le Fédéral et l’Ocam nous demandent. Et il faut rappeler que pour pouvoir fermer une école, il doit y avoir des motifs sérieux ou des cas de force majeure”.

Pour ne pas faciliter la compréhension, notons que des écoles européennes, qui ne dépendent pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont été fermées pour des raisons de sécurité. Une décision liée à la présence, dans ces établissements, de ressortissants suédois.

Polémique politique

Dans le monde politique, cette cacophonie a suscité la polémique. “Les écoles européennes et néerlandophones sont fermées, les francophones sont ouvertes. Les fonctionnaires flamands doivent télétravailler. Les autres non. Si quelqu’un y comprend quelque chose, faites-moi signe”, a relayé Catherine Fonck, députée Les Engagés sur son compte X.

Toujours dans l’opposition, le président de Défi, François De Smet, estime que cette confusion était “incompréhensible et anxiogène” : “Nos citoyens auraient pu comprendre qu’on ferme toutes les écoles ou qu’on les laisse toutes ouvertes, selon les informations détenues par le centre de crise.”

Mais Caroline Désir (PS), la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles a directement décidé de répondre à la polémique sur le même réseau social, en rappelant que la fermeture des écoles flamandes avait été décidée “avant d’avoir l’avis de l’OCAM sur l’analyse de la menace” et en constatant que les écoles catholiques flamandes n’étaient d’ailleurs… “pas fermées.”