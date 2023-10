Attentat à Bruxelles: plus de 25.000 ordres de quitter le territoire en 2022 mais un nombre limité de départs

Le cas d'Abdesalem L., l'auteur de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à deux personnes lundi soir à Bruxelles, interpelle le monde politique depuis l'annonce de son profil. Cet homme de 45 ans originaire de Tunisie était en séjour irrégulier en Belgique et était sous le coup, depuis 2021, d'un ordre de quitter le territoire en raison d'une demande d'asile refusée un an auparavant.

Ce cas est pourtant loin d'être unique : sur les 25.292 personnes sommées de quitter le territoire en 2022, seuls 5.497 l'ont effectivement fait, dont plus de 2.900 dans le cadre de retours forcés et 760 sur base volontaire, selon les chiffres de l'Office des étrangers.

Le sujet des demandes d'asile est pour le moins brûlant, tant les dossiers s'accumulent sur les bureaux de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), l'organe fédéral en charge de l'examen des demandes de protection internationale. En septembre 2023, l'arriéré de dossiers à traiter était encore de 17.087, selon le CGRA. Ces demandes sont en effet complexes et les procédures peuvent durer de longs mois.

Pour obtenir une protection internationale en Belgique, un dossier doit être introduit auprès de l'Office des étrangers. S'il estime que la Belgique est responsable de la demande de protection internationale, l'office transmet le dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Sinon, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (OQT) est notifiée à la personne.

Lorsqu'un dossier est transmis au CGRA, celui-ci examine la demande de protection et décide si la reconnaissance du statut de réfugié (même temporaire) doit être accordée ou refusée. Le demandeur lésé peut alors déposer un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE), dans un délai de 30 jours (voire 10 ou 5 selon les cas). Il bénéficie d'un droit de séjour durant le temps de la procédure au CCE. Dès le refus notifié, le dossier est retransmis à l'Office des étrangers.

Le CCE peut annuler (ce qui entraîne une nouvelle analyse du CGRA), réformer (ce qui permet au demandeur d'obtenir la protection demandée) ou confirmer la décision du CGRA. Dans ce dernier cas, le demandeur d'asile a ensuite 30 jours pour introduire un recours en cassation, mais celui-ci n'est pas suspensif.

Enfin, en dernier recours, un demandeur peut introduire une nouvelle demande de protection internationale, uniquement lorsqu'il existe de nouveaux éléments et si ceux-ci augmentent de manière significative le besoin de protection internationale. Sinon, la demande est à nouveau refusée et la personne concernée se retrouve alors en situation irrégulière, sans titre de séjour pour rester légalement en Belgique.

Dès qu'une personne étrangère se trouve dans cette situation, elle reçoit de l'Office des étrangers un ordre de quitter le territoire (OQT), là encore sous réserve d'un recours possible dans les trente jours devant le CCE, qui a alors trois mois pour statuer.

Un délai pour quitter le territoire peut être accordé ou non et peut être également accompagnée d'une interdiction d'entrer à nouveau dans l'espace Schengen pour une certaine durée. Ces départs peuvent se faire sur base volontaire, comme le préconisent les autorités, mais ces personnes peuvent aussi être éloignées de force, principalement dans le cas où le délai fixé est dépassé.

Cependant, dans ce dernier cas, la personne visée doit être interpellée par la police pour que l'OQT soit exécuté. Or, il est possible que le demandeur d'asile ne dispose pas d'une adresse officielle, voire qu'il soit radié du registre national, comme la loi le permet et comme ce fut le cas pour Abdesalem L. L'Office des étrangers peut ensuite décider de maintenir la personne dans un centre fermé ou un logement prévu à cet effet avant son rapatriement. Comme le montrent les statistiques, cette situation reste minoritaire par rapport au nombre d'OQT délivrées.