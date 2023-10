Une "fête revendicative", ce vendredi, agitera le secteur de la petite enfance

Les organisations syndicales du privé et du public ainsi que les fédérations d’employeurs dénoncent "les décisions insuffisantes prises par le Gouvernement dans le cadre du conclave budgétaire".

Au terme de celui-ci, la ministre Bénédicte Linard a pourtant annoncé un budget augmenté de 50 millions d’euros par rapport à 2023. Et 6 millions d’euros seront dégagés dès 2024 pour répondre aux difficultés de pénurie de personnel d’accueil.

1,5 puéricultrice pour 7 enfants, une priorité

Ce renflouement financier est cependant bien en deçà des attentes du secteur. Rien que pour mettre en œuvre la norme d’encadrement de 1,5 puéricultrice temps plein pour 7 enfants (au lieu de 1 ETP actuellement), l’ONE estime qu’il faudrait mettre sur la table 96 millions d’euros.

"La mise en place de cette norme d’encadrement est une des priorités des organisations syndicales et des employeurs or elle n’est pas envisagée avant 2025, c’est trop tard !", regrette Éric Dubois, responsable du secteur non-marchand à la CGSLB.

Et de citer en exemple, le Gouvernement flamand qui a dégagé des budgets conséquents pour passer d’une norme de 1 puéricultrice ETP pour 9 enfants à 1 puéricultrice ETP pour 5 enfants.

"Il est impératif d’améliorer l’attractivité du métier qui n’attire plus les jeunes. Si les conditions de travail se dégradent, les puéricultrices en place vont quitter le secteur et on va vers un effondrement des milieux d’accueil de la petite enfance", prévient Stéphanie Parmentier.

La secrétaire nationale CNE pour le non-marchand ajoute: "On a le sentiment que le problème sur lequel on met le focus depuis des mois ne cesse de s’aggraver. Faute de personnel, des crèches ont déjà dû mettre la clé sous le paillasson, d’autres sont obligées, certains jours, d’avancer l’heure de fermeture à 14 heures, ce qui met les parents dans l’embarras".

Un seul barème pour éviter les fuites

Autre priorité, l’harmonisation des barèmes: une puéricultrice qui travaille dans une crèche n’a pas le même salaire qu’une puéricultrice qui travaille dans d’autres secteurs de la Communauté française notamment les services d’accueil spécialisé de la petite enfance tels que les pouponnières.

"Pour éviter trop de fuites vers d’autres secteurs, il faut instaurer très rapidement une situation barémique identique dans tous les secteurs, avance Éric Dubois. C’est toute la carrière de puéricultrice qu’il faut revoir, car, outre les normes d’encadrement et les conditions barémiques pour attirer les jeunes, il faut également aménager les fins de carrière".

Une certaine confusion

Dans un communiqué, le cabinet de la ministre Linard rappelle que "dans le cadre des accords non-marchands 2022-2025, 14,2 millions d’euros sont consacrés au secteur de l’enfance et permettront d’atteindre la cible historique du 101% du barème de la CP330 et d’opérer une mesure spécifiquement orientée vers l’harmonisation des barèmes des puéricultrices en 2025".

Entre les montants annoncés dans la foulée du conclave budgétaire et ceux liés à la réforme initiale du contrat de gestion de l’ONE, "ce n’est pas très clair", admet Éric Dubois.

Même si les dernières décisions budgétaires vont dans le bon sens, cela ne suffira pas à éviter le basculement que nous craignions, affirment les syndicats: "D emain, plus qu’aujourd’hui, les puéricultrices, insuffisamment nombreuses, ne pourront plus assurer leur rôle social et éducatif"…