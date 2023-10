« Un moment particulier » pour la princesse Elisabeth de Belgique lors du 18e anniversaire du prince héritier danois

« C’est un moment particulier pour Elisabeth », estime Wim Dehandschutter, spécialiste de la royauté, dans les colonnes du quotidien « Het Laatste Nieuws ». « C’est la première fois qu’elle représente seule la famille royale belge lors d’un tel événement à l’étranger. »

Très en vue lors de son arrivée aux côtés de la princesse héritière des Pays-Bas, Amalia, Elisabeth a tenu son rang lors d’un événement très particulier qui réunissait deux autres futurs monarques européens : la princesse suédoise Estelle (11 ans) – qui était accompagnée de ses parents, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel - et la princesse norvégienne Ingrid Alexandra (19 ans) – qui est arrivée aux côtés du prince héritier de Norvège Haakon et la princesse héritière Mette-Marit.

La princesse Elisabeth de Belgique lors du 18e anniversaire du prince héritier danois

À noter que la soirée de gala s’est aussi tenue en présence de 200 jeunes danois qui se sont illustrés dans le monde du sport et de la culture mais aussi dans celui des mouvements de jeunesse, par exemple.