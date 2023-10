Chômage limité à 2 ans: "Ça signerait la fin de notre modèle de Sécurité sociale", prévient Jean-François Tamellini (FGTB wallonne)

La FGTB wallonne avait déjà martelé il y a quelques mois que les politiques libérales en termes d’assurance chômage généraient de l’exclusion, sans doper l’emploi. Au contraire: "Plus on tape, plus on sanctionne, plus on éloigne les gens de l’emploi", scande Jean-François Tamellini, secrétaire général du syndicat en Wallonie.

Si l’étape suivante devait consister en un resserrement à 2 ans des allocations de chômage, les conséquences sociales et l’impact sur les CPAS seraient catastrophiques, soutient le syndicaliste, courbes et graphiques de projection à l’appui.

1. En 2026, 8 chômeurs sur 10 non indemnisés

On oublie parfois que tous les demandeurs d’emploi inscrits au Forem (un peu plus de 200 000) ne reçoivent pas d’allocations : seulement 59% en sont bénéficiaires. Les autres sont des demandeurs d’emploi non indemnisés. Ce sont des jeunes en stage d’insertion, des bénéficiaires du RIS inscrits obligatoirement comme demandeurs d’emploi, des "inscrits librement".

En 2014, sur 10 chômeurs inscrits au Forem, 2 étaient non indemnisés. En 2023, on est passé à 4 sur 10 . "Si les politiques libérales se poursuivent, en 2026, on aura inversé la tendance. Il y aura plus de chômeurs non indemnisés (51,1%) que d’indemnisés (48,9%) ", décortique Jean-François Tamellini. Et si on introduit la variable "limitation des allocations à 2 ans", "alors, en 2026, 8 chômeurs sur 10 seraient non indemnisés".

2. L’impact "RIS" : une sur-explosion des dossiers

Dans les CPAS de Wallonie, le nombre de dossiers RIS a explosé depuis 2014. Partout, sans exception : +49,5% dans le Brabant wallon, +54% dans le Hainaut, +47,9% en province de Liège, +27,5% dans le Luxembourg et +40,7% en province de Namur. En moyenne, les CPAS wallons ont accueilli 48,8% de bénéficiaires en plus en 8 ans.

Si la politique de limitation des allocations de chômage devait être mise en pratique, la courbe tracée depuis 2014 prendrait des allures vertigineuses: selon les projections de la FGTB, la moyenne wallonne de + 48,8% passerait à + 62,3%. Soit une évolution générale de +141,4% depuis 2014, équivalant à 115 000 revenus d’intégration en plus. "On ne peut pas nous accuser de gonfler les chiffres: on n’a pas tenu compte des bénéficiaires avec un statut de cohabitant", précise Jean-François Tamellini.

3. "Le jeu des nationalistes"

Bref, "la tendance à la dégradation s’accentue. La vision libérale du “plus on les affame, plus on les pousse à travailler”, non seulement est injuste socialement, mais elle est aussi stupide économiquement . Elle ne débouche que sur de la précarisation", résume le secrétaire général de la FGTB wallonne.

Et cette misère sociale ne fera qu’accentuer l‘écart entre les Régions, poursuit-il. "Au-delà des conséquences sociales, on fait le jeu des nationalistes. La droite fait la courte échelle à l’extrême droite", lâche Tamellini.

4. "Fin de l’assurance, retour à l’assistance"

"On nous ramène tout simplement à l’avant-guerre. Du modèle proposé par la Sécurité sociale, une assurance qui permet de nous défendre face aux accidents de la vie, on bascule vers l’assistance ", prévient le syndicaliste wallon.

Son analyse va plus loin: "Le véritable objectif jamais avoué de ceux qui soutiennent ces politiques d’exclusion, c’est de réduire le niveau de protection sociale pour faire pression sur les salaires et les conditions de travail. Les personne ainsi rayées de la Sécurité sociale sont prêtes à accepter le premier job précaire venu".

Au final, la FGTB avertit les partis: si la limitation des allocations de chômage dans le temps devenait une condition sine qua non pour former un gouvernement fédéral après le scrutin 2024, "pour moi, ça sig nerait la fin de notre modèle de Sécurité sociale. Ça ne peut pas faire l’objet d’un compromis. Je dis aux présidents de parti: mesurez bien les conséquences de ce vous déciderez."

Les calculs du syndicat n’ont pas été jusqu’à intégrer cette discrète proposition de conditionner aussi l’accès au CPAS, dont il a été question il y a un an lors d’un congrès du MR.