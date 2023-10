- Deux citoyens suédois ont été tués ce lundi 16 octobre 2023 en début de soirée à Bruxelles à la suite de coups de feu survenus non loin de la place Sainctelette.

- Le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié les faits d'attentat et a appelé à la vigilance.

- Le match de football Belgique - Suède qui se jouait au stade roi Baudouin a été arrêté à la mi-temps.

- Le parquet fédéral a annoncé à 23h15: "Nous n'avons pas encore réussi à arrêter l'assaillant potentiel"

Ce lundi vers 19h30, un individu vêtu d’une veste fluo a tiré à l’arme de guerre sur des supporters suédois présents à Bruxelles en cette soirée de match d’éliminatoires de l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède. L’assaillant, qui est arrivé au niveau du boulevard du Neuvième de Ligne et de Sainctelette en scooter, a tué deux personnes (qui seraient de nationalité suédoise) et en a blessé d’autres.

Avant de passer à l’acte, l’individu armé, qui dit s’appeler Abdelsalem Al Jilani, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il explique ses motivations. Il se revendique membre du groupe État islamique et affirme avoir tué trois personnes. À l’heure actuelle, les autorités ont confirmé le décès de deux personnes.

Selon les informations de La Dernière Heure, l'homme responsable de l'attentat, s'appellerait Lassoued Abdesalem.

voici l'auteur présumé des faits, un certain Lassoued Abdesalem ©D.R.

Son motif serait la vengeance, possiblement suite aux exemplaires du Coran qui ont été brûlés et/ou piétinés ces dernières semaines en Suède. Le pays a notamment autorisé une manifestation dont les organisateurs souhaitaient l’interdiction du livre sacré des Musulmans en Suède, ce qui n’a pas aidé les relations entre le pays européen et le Proche-Orient à s’améliorer.

L'auteur est toujours en fuite à l'heure d'écrire ces lignes.