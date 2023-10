8,2 millions d’euros récoltés : l’opération CAP48 bat tous les records lors de l’édition 2023

Le parrain de l’évènement diffusé sur les médias de la RTBF était le chanteur français Vianney.

Les montants collectés permettent de financer des projets qui œuvrent à une meilleure inclusion des personnes handicapées dans la société. En 2022, avec un total de 7.741.568 euros, 154 projets ont pu être financés.

CAP48 soutient différentes causes telles que l’école pour tous, la recherche médicale sur le trouble du spectre autistique et le projet “Cap sur l’or” appuyant une quinzaine d’athlètes, parmi lesquels Léa Bayekula et Thibaud Thomanne.

L’organisation ambitionne d’ailleurs d’en envoyer un maximum aux Jeux paralympiques de Paris 2024, avec la Ligue handisport francophone (LHF).