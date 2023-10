Conflit israélo-palestinien: De Croo confirme un appui fédéral à Anvers, une centaine de Belges rapatriés ce dimanche

Cette annonce fait suite au courriel en ce sens envoyé par le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever à la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, consécutivement à l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras (nord de la France).

Par ailleurs, le vol A400M de la Défense revient ce dimanche de Tel Aviv presque complet. L'appareil a été envoyé en Israël pour y évacuer des Belges qui le souhaitent. Transportant 92 Belges et ayants droit, et 13 Européens, il a décollé de Tel-Aviv pour rejoindre la Belgique, ont indiqué dimanche à la mi-journée les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Ludivine Dedonder et Hadja Lahbib. Selon cette dernière, quelque 10.000 Belges ayant la double nationalité vivent sur place, et au moins 180 touristes sont présents en Israël.

"Si l'on voit que d'autres Belges sont encore bloqués et ne peuvent revenir par un vol commercial, on affrétera des vols supplémentaires", a déclaré De Croo.

Quant aux Belges présents dans la Bande de Gaza, les contacts sont difficiles. "Nous essayons d'entrer en contact avec des personnes à Gaza. Le message d'Israël était que les personnes qui ont un double passeport auraient la possibilité de quitter Gaza. Ça ne s'est pas encore produit jusqu'à présent, et la situation est particulièrement dangereuse."

Alexander De Croo a confirmé que l'aide belge au développement dans les territoires palestiniens se poursuivrait. "Nous n'allons pas priver des Palestiniens innocents du droit à l'enseignement et aux soins."

"Nous essayons d'extraire des Belges de Gaza via l'Égypte"

"Nous examinons avec les États-Unis si nous pouvons rapatrier en Belgique des personnes via Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza", a pour sa part indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, ce dimanche sur VTM Nieuws.

Les points de passage entre Gaza et Israël sont fermés, de même que celui entre la Bande de Gaza et l'Égypte. La Belgique recherche une solution pour ses ressortissants, "mais pour l'instant c'est très difficile". "Gaza est fermée hermétiquement, tant du côté d'Israël que de l'Égypte."

S'il devait y avoir des réfugiés sortant de la bande de Gaza, ils devraient d'abord être hébergés dans la région, a ajouté le vice-Premier ministre Open Vld, interrogé sur d'éventuels mouvements migratoires. "Il y a dans la région suffisamment de pays prospères, c'est à eux de faire le travail", a-t-il lancé.