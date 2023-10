Sondage “le choix des Belges” : voici les préoccupations des électeurs

Le pouvoir d'achat, au centre des préoccupations. ©EDA Presse

Et bien que les questions communautaires soient largement présentes dans le débat politique belge, il semble clair qu’une nouvelle réforme de l’État n’occupe pas de place principale dans les préoccupations des électeurs. Il s’agit seulement du 16e thème le plus cité en Wallonie… et du 15e en Flandre.

À l’inverse, et dans un contexte de forte inflation, c’est la question du pouvoir d’achat qui semble préoccuper davantage le panel. Ainsi, tant en Wallonie (40,6 %) qu’à Bruxelles (36,4 %), cette thématique est privilégiée par les sondés. En Wallonie, la fiscalité est citée par 26.3 % des sondés, tout comme les soins de santé. (25.7 %)

Notons qu’en Flandre, l’immigration, citée par 28 % des sondés, truste la deuxième place du podium. Une préoccupation qui est poussée, si l’on analyse les données en détail, par les électeurs potentiels de la N-VA et du Vlaams Belang. En Wallonie, l’immigration n’est que la 12e thématique citée par les sondés et passe derrière le climat, l’emploi, l’environnement, l’économie ou encore l’enseignement.

Sentiment de perte de pouvoir d’achat

Dans le sondage, six Wallons sur dix estiment qu’ils ont l’impression d’avoir subi une baisse de leur pouvoir d’achat. C’est plus qu’à Bruxelles (56.7 %) et en Flandre (53,1 %).

Si l’on analyse dans les détails les réponses des Wallons, on remarque qu’elle est très présente chez les seniors (75 % des 55-65 ans ont cette impression), alors que ce sentiment est nettement moins présent (26,7 %) chez les 18-24 ans.

Les soins de santé au cœur des préoccupations

Notre sondage le montre : les soins de santé, souvent éclipsés des campagnes électorales, sont au cœur des préoccupations dans les trois régions du pays. Ce qui n’est pas anormal lorsqu’on découvre que près d’un Wallon sur quatre (23,9 %) explique qu’il ne parvient pas à payer ses soins de santé. C’est presque deux fois plus qu’en Flandre (12,6 %).

Dans le panel de sondés, ce sont les plus jeunes générations, surtout les 18-24 ans, qui sont les plus nombreuses à faire face à cette difficulté-là. Dans les trois Régions du pays, les pensionnés se disent à chaque fois les plus à l’abri contre ce risque.

Kantar a sondé également les futurs électeurs sur leur vision des banques, souvent accusées de ne pas rétribuer correctement l’épargne des Belges alors que les taux directeurs s’envolent. Or, le sondage montre qu’une large majorité de Belges estime qu’il faudrait imposer un taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne.

Enfin, en matière de transition environnementale, notons que les francophones sont plus nombreux que les Flamands à affirmer qu’ils ont adapté leur quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Six francophones sur dix estiment qu’ils l’ont fait. Alors qu’au nord du pays, ils sont seulement 47 %.