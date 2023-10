Un adulte sur dix est analphabète: "En 2024, ce n’est pas juste un ministre mais tout le gouvernement wallon qui devra s’en préoccuper", revendique Lire et Écrire

À 8 mois du prochain scrutin, les partis politiques démocratiques y sont invités à débattre des enjeux de l’analphabétisme, à prendre certains engagements pour l’avenir. Et à se confronter à cette réalité: en 2023, un adulte sur dix ne sait ni lire ni écrire. Des milliers de personnes pour qui le quotidien est un parcours du combattant. Un job, une formation, un trajet en train, un courrier ou une prescription médicale.

Le point sur les enjeux avec Joël Gillaux, directeur de Lire & Écrire Wallonie.

Joël Gillaux, ce vendredi, face aux représentants des partis, vous allez plaider pour que le prochain gouvernement wallon mette en place un plan ambitieux pour le droit à l’alphabétisation. Ça veut dire qu’on n’a pas été ambitieux sous cette législature ?

Non. La grande difficulté aujourd’hui, c’est que cette matière relève surtout des compétences de formation ou d’action sociale. Une seule ministre est en charge de ces matières aujourd’hui (NDLR: Christie Morreale). Mais ce qu’on souhaite c’est que ça devienne une politique transversale.

Comme pour l’égalité des genres ?

Oui. La lutte contre l’analphabétisme, c’est un acte politique. Il doit être porté par l’ensemble d’un gouvernement, avec un plan qui intègre tous les enjeux: logement, mobilité, etc.

En quoi le droit à la mobilité est-il un enjeu, par exemple ?

Regardez la SNCB et le nombre de gares fermées: on ne peut acheter son billet que sur des bornes. Ou sur internet. Sans maîtrise de la lecture, c’est impossible. Il reste à payer son billet dans le train, avec un surcoût de 9,50 €. Un trajet vers Bruxelles qui coûterait normalement 13 ou 14 € passe à 22 €. Or, on parle de personnes dont la situation socio-économique n’est pas des plus florissantes. C’est la double peine.

On pense évidemment à l’accès à l’emploi. Vous rappelez que ce n’est pas parce qu’on ne sait pas lire qu’on n’a pas de compétences…

Exactement. Je connais une personne qui ne sait pas lire mais qui travaille comme maçon. Mais souvent, quand ils veulent rejoindre une formation professionnelle, on leur dit de revenir quand ils auront appris à lire et à écrire. On les renvoie à leur échec. Et ça reporte de 5, 6 ou 7 ans une formation de carreleur, de jardinier, etc. C’est une de nos revendications: permettre de suivre en même temps une formation socioprofessionnelle et une formation à l’alphabétisation. Elles doivent s’imbriquer au lieu de se juxtaposer.

Les apprenants de L&E ont parfois un travail stable ?

Une étude réalisée en France indique que c’est le cas pour 54% des analphabètes identifiés. Chez nous, on n’a pas d’indicateurs précis. Mais il ne doit pas y avoir de différence majeure.

Pas d’indicateurs chez nous ?

C’est tout l’intérêt de l’Observatoire de l’analphabétisme, un des projets soutenus par le Plan de relance wallon. Mais après 2 ans, c’est fini. On voudrait l’inscrire dans la durée, comme une série d’autres projets. Apprendre à un adulte à lire et à écrire, ça ne se fait pas en 2 ans. Il faut compter 6 ou 7 ans. On a besoin de continuité.

On parle beaucoup de simplification administrative. Ça facilite la vie des apprenants ?

Non, parce que la simplification est souvent liée à la digitalisation. Et le Covid a accéléré le mouvement. Quand on simplifie l’inscription au Forem, ça passe par l’internet. Idem pour le CPAS, désormais. Ça nécessite une maîtrise de la lecture. C’est parfois déjà compliqué pour un lettré de remplir un formulaire en ligne…

Il faut revenir aux fondamentaux ? Un humain pour écouter et expliquer ?

Actuellement, la porte d’entrée, c’est d’abord le numérique et à défaut le présentiel. Nous, tant pour le public que pour le privé, on souhaite inverser le paradigme pour la première ligne: d’abord le présentiel, avec un humain derrière le guichet, et puis le numérique. Pour aider les apprenants à se débrouiller avec certaines démarches sociales, administratives, nos travailleurs sont amenés à faire des choses auxquelles ils ne sont pas préparés, avec des responsabilités importantes. C’est le risque de voir des apprenants perdre leurs droits.

(En 2022, Lire et Écrire employait 191 travailleurs (150,51 ETP) dont la moitié sont des formateurs. Pour en savoir plus sur le profil des apprenants, voir le baromètre wallon ici.)