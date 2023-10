Le prince Laurent remet en cause l’utilité d’avoir un roi : “Pourquoi la société doit-elle avoir une figure au-dessus d’elle ?”

”Une famille royale repose sur une structure plus ancienne que le Moyen-Âge, mais cette structure n’a pas suffisamment évolué. On peut dire que je vis quelque part au Moyen-Âge”, détaille le frère du roi Philippe. Il ajoute : “Ce que je ne comprends pas, c’est que la société doive toujours avoir une figure au-dessus de la société : un président, un premier ministre ou un roi”.

Une manière de remettre en cause la royauté et de préciser également qu’il n’a jamais “demandé de dotation” lui-même. “Je ne l’ai jamais demandé, mais j’ai dû l’accepter parce que je n’avais pas le droit de décider autre chose”.

Au cours de la conversation, Marec évoque également la période de dépression de Laurent, ce que celui-ci réfute. “Je n’ai pas été déprimé. J’ai été empêché de penser par moi-même et de me rendre compte de certaines choses, ce qui est terrible.”

Laurant confie qu’il préférerait en fait disparaître de la scène publique. “Je reste à la disposition des gens qui me veulent du bien et qui me demandent, mais en fait, je veux me retirer de la vie publique. Je ne suis pas important, c’est mon message qui l’est. Et j’espère que ce message aidera les gens”, conclut-il.