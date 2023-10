Vote sur le glyphosate en Europe: ce qu'il faut savoir

Toxique ou non ?

Depuis, les dernières conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), publiées début juillet, sèment le doute. Elles indiquaient ne pas avoir identifié de "domaine de préoccupation critique" pour la santé humaine, c’est-à-dire des profils de toxicité (cancérogène, mutagène, reprotoxique ou perturbateur endocrinien) susceptibles d’empêcher une nouvelle autorisation de l’herbicide le plus utilisé au monde.

En 2017, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) publiait déjà un rapport en ce sens. Si l'agence reconnaissait le glyphosate comme une substance causant de sérieux dommages aux yeux et toxique pour la vie aquatique, elle n'y associait aucun effet cancérigène, mutagène, ou toxique pour la reproduction.

Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) considère depuis 2015 le glyphosate comme "cancérogène probable". D'autres études mettent en avant des indices convergents de génotoxicité, de cancérogénicité et d’effets épigénétiques. La semaine dernière, la justice française statuait sur la possibilité du lien de causalité entre la pathologie d'un enfant français et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale.

Des conditions (trop) spécifiques

Face à ces conclusions, la Commission européenne a prévu, en annexe de son projet de texte, une douzaine de conditions d’utilisation spécifiques. Par ces conditions, la Commission enjoint les États à tenir compte des spécificités locales telles que la limitation de la durée d’utilisation, du nombre d’applications ou de la dose maximale pour encadrer l'utilisation du principe actif. Ce qui laisserait une trop grande marge de manœuvre aux États membres selon certains observateurs.

Positions partagées

Les Allemands, par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture Cem Ozdemir, privilégierait plutôt une sortie progressive du glyphosate. En Belgique, le coprésident Groen, Jeremie Vaneeckhout a déclaré qu'il ne soutiendra pas la prolongation du glyphosate en Europe et s'abstiendra lors du vote au Conseil de l'Union européenne. L'écologiste flamand parle d'une "importante victoire pour la santé de l'homme et pour l'environnement". D'autres pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas l'Autriche devraient eux aussi faire partie des opposants au projet. Mais d’autres pays y sont favorables. Fin juillet, la Commission européenne a reçu l'approbation de 17 États membres qui, pour la plupart, ont soutenu le renouvellement. Il s'agit notamment des pays du Sud qui sont plus dépendants du produit Monsanto.

Et après ?

Si aucune majorité ne se dégage, un second scrutin, en comité d’appel, sera alors nécessaire dans un mois environ. Dans tous les cas, une décision doit être prise avant le 15 décembre, date d’expiration de la licence actuelle du produit du géant Monsanto.